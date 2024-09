Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rauschfahrt mit 2,1 Promille endet mit Auffahrunfall im Berufsverkehr

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Mit einem Auffahrunfall im Berufsverkehr, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, endete am heutigen Donnerstagmorgen eine mutmaßliche Rauschfahrt im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war sie um 6:20 Uhr zu dem Unfall in der Bertha-von-Suttner-Straße, Ecke Druseltalstraße, gerufen worden. Vor Ort schilderte ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Kassel, dass er mit seinem Kia von der Heßbergstraße gekommen war und an der Kreuzung wegen der roten Ampel bremste. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung erkannte dies der nachfolgende 35 Jahre alte Autofahrer zu spät und fuhr mit seinem BMW auf den Kia auf. An den beiden Fahrzeugen war bei dem Zusammenstoß ein Blechschaden entstanden.

Da die Polizisten bei ihrem Eintreffen bemerkten, dass der 35-Jährige aus Baunatal offenbar unter Alkoholeinfluss stand, führten sie einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch. Dieser ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Darüber hinaus stand der BMW-Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste die Beamten auf das Revier begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell