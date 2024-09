Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall im Starkregen: Autofahrer verliert auf A 7 Kontrolle und wird schwer verletzt

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Schwalm-Eder-Kreis): Am gestrigen Donnerstagabend kam es auf der Autobahn 7 Richtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Malsfeld zu einem Unfall, bei dem ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Borken (NRW) schwer verletzt wurde. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, hatte der Autofahrer mit seinem 3er BMW gegen 19.15 Uhr im Starkregen offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen war ins Schleudern geraten und geriet vom linken Fahrstreifen quer über die Fahrbahn nach rechts in den angrenzenden Flutgraben. Dort wurde der Pkw aufgeschleudert, überschlug sich daraufhin mehrfach und landete anschließend etwa 25 Meter weiter im Unterholz. Der 25-Jährige konnte sich noch eigenständig aus dem Auto befreien. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Da der Pkw neben der Fahrbahn gelandet war, waren während der Bergungsarbeiten keine größeren Sperrungen erforderlich, sodass die Verkehrsbehinderungen gering blieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell