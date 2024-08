Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Polizeimaßnahmen am Bahnhof Uelzen geplant - Bundespolizei setzt Schwerpunkt

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Uelzen, Bahnhof, 22.08.2024

Am Bahnhof in Uelzen kam es in den letzten Wochen zu Gewalttaten und Fällen von Sittlichkeitsdelikten. Um solchen Taten entgegenzuwirken und Reisenden ein sicheres Gefühl beim Aufenthalt zu ermöglichen, wird die für den Bahnhof Uelzen zuständige Bundespolizeiinspektion Bremen mit Schwerpunkteinsätzen die Sicherheit am Hundertwasser-Bahnhof erhöhen.

Im Rahmen verschiedener Einsätze sollen im August und September am Bahnhof in Uelzen Beamte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit, der Bundesbereitschaftspolizei, Zivilfahnder, ein verstärkter Regeldienst und Diensthundführer zum Einsatz kommen.

Der Inspektionsleiter der Bundespolizei in Bremen, Polizeidirektor Lüder Rippe betont: "Wir nehmen die Vorkommnisse am Bahnhof Uelzen und die Sorgen der Reisenden sehr ernst. Darum setzen wir verstärkt Polizeikräfte und auch besondere Einsatzkräfte zur Verhinderung weiterer Straftaten ein."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell