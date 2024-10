POL-BOR: Ahaus - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

Borken (ots) - Tatort: Borken, Botthoffskamp; Tatzeit: zwischen 06.10.2024, 19.30 Uhr, und 07.10.2024, 08.30 Uhr; Ein Auto gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Borken. Der weiß lackierte Transporter vom Typ Renault Master mit BOR-Kennzeichen hatte auf einem Grundstück am Botthoffskamp gestanden. Wie die Täter das Fahrzeug an sich gebracht haben ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) ...

