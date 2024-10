POL-BOR: Bocholt - Kind vom Fahrrad geschubst und geflüchtet

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Stadtpark; Tatzeit: Sonntag, 06.10.2024, 19.15 Uhr; Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Sonntagabend im Gronauer Stadtpark gegenüber einer Spaziergängerin. Die Frau war gegen 19.10 Uhr mit ihrem Hund im Park spazieren. Im Bereich des Sportplatzes, in der Nähe einer Brücke, sah sie an einem Gebüsch einen Mann stehen. Der Unbekannte nahm sexuelle Handlungen an sich vor und ...

