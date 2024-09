Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Bockhorn - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

Am vergangenen Sonnabend, dem 15.09.2024, kam es in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 17:10 Uhr in der Neuenburger Straße in Bockhorn zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten gewaltsam die Tür einer Wohnung auf und entwendeten einen mittleren dreistelligen Geldbetrag.

Die Polizei Varel bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04451-9230 zu melden.

