POL-KN: (Sulz a.N.-Sigmarswangen/ Lkr. Rottweil) Körperliche Auseinandersetzung auf der Bochinger Straße (22.06.2024)

Empfingen A81 (ots) - Aufgrund starken Regens ist am Samstag ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Autobahn 81 in die Schutzplanke gerutscht. Ein 39-jähriger Fahrer eines Mercedes war gegen 13.15 Uhr auf der A 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Hierbei geriet der Mann auf der regennassen Straße ins Schleudern ...

