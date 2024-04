LPI-GTH: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Ilmenau (ots) - Ein 36-Jähriger begab sich gestern Nachmittag in einen Supermarkt in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße und entwendet anschließend Waren im Wert von knapp 500 Euro. Zeugen des Diebstahles informierten umgehend die Polizei, welche den 36-Jährigen vorläufig festnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Mann aus dem Gewahrsam entlassen werden. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

