FW Weinheim: Brandmeldealarm in der Eisleber Straße

Offling. Die Feuerwehr Weinheim wurde am Freitag zur Mittagzeit um 12 Uhr zu einer ausgelösten Brandmelderanlage in eine Mehrparteien-Unterkunft alarmiert. Vorort wurde der betroffene Bereich durch einen eingesetzten Atemschutztrupp erkundet. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden, da es sich um kein Schadensfeuer handelte. Deutlich angebranntes Essen war der Auslösegrund der Rauchmelder. Der Küchenbereich wurde auf natürliche Weise belüftet. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen gemeinsam mit der Polizei und dem Rettunhsdienst wieder an die jeweiligen Stabdorte einrücken. Heimfahrt antreten.

