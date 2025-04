Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Verkehrsunfall auf der Kreisverbindungsstraße bei Weinheim - Zwei Leichtverletzte

Weinheim. Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Kreisverbindungsstraße (K4229) an der Einmündung von der Abfahrt Westtangente zur Kreisverbindungsstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein Renault und ein Skoda im Einmündungsbereich. Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim war mit den Abteilungen Stadt und Sulzbach im Einsatz. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher und kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Zudem unterstützte die Feuerwehr die Polizei bei der Verkehrsabsicherung. Aufgrund der notwendigen Sperrung der Kreisverbindungsstraße sowie der Westtangente kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus in diesem Bereich. Nach rund 45 Minuten konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.Die Polizei Weinheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

