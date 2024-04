Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Gießfahrzeug droht zu kippen

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

29. April 2024 11:03 Uhr

Wo: Freiberger Str. / Löbtau

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Fahrzeug in Schräglage gerufen. Bei Bewässerungsmaßnahmen auf einem Erdwall hinter einem Gewerbehof kam das Fahrzeug der Stadtreinigung Dresden in eine Position, aus der es mit eigener Kraft nicht befreit werden konnte. Der Fahrer konnte noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle unverletzt aus dem Fahrzeug vom Typ Mulitcar aussteigen. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug zügig mit Spanngurten vor weiterem Rutschen und nutzte in der Folge die Spezialtechnik vom ebenfalls alarmierten Rüstwagen-Kran. Hierzu wurde ein sogenannter Mehrzweckzug mit einem Stahlseil verwendet, um eine redundante Sicherung aufzubauen. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Dresdner Stadtreinigung übergeben, welche ein Bergungsunternehmen beauftragt hat, um das Fahrzeug zu bergen. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Altstadt und Löbtau.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell