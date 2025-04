Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tageswohnungseinbruch

Heeßen (ots)

(ma)

Am vergangenen Mittwoch ereignete sich in der Bergstraße in Heeßen ein Tageswohnungseinbruch, wobei Einbrecher über einen rückwärtigen Wintergarten in ein Einfamilienhaus eingedrungen sind.

Der Wohnhausinhaber war nicht zu Hause als sehr wahrscheinlich gegen 12.30 Uhr zunächst eine unbekannte männliche Person mehrfach an der Haustür geklingelt hat, um sich zu vergewissern, ob sich Personen im Haus befinden. Der ermittelnden Polizei Bückeburg liegen Videoaufnahmen vor, die belegen, dass sich zwei weitere Männer gegen 12.40 Uhr an den rückwärtigen Wintergarten begeben haben, um hier eine Tür aufzuhebeln. In dem Bungalow werden mehrere Räume durchsucht und diverser Schmuck bzw. Bargeld entwendet. Die Einbrecher verließen das Wohnhaus durch die Haustür.

Als Tatfahrzeug diente offenbar eine silberne Limousine, Typ Skoda Oktavia.

Anhand der Videoaufzeichnungen können die Täter wie folgt beschrieben werden: Person an der Haustür (Täter 1)

- ca. 40 Jahre alt - dunkle Haare, Kurzhaarschnitt - Geheimratsecken - schlank bis athletisch gebaut - großflächiges Tattoo an der rechten Hand, nicht näher erkennbar - dunkle Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe

Personen in Richtung Garten (Täter 2 und 3) Täter 2

- ca. 40 Jahre alt - grün-weißer Kapuzenpullover mit dunkelblauen Ärmeln - blaue Jeanshose - weiß-rote Sneaker - schwarze Basecap

Täter 3

- ca. 45 Jahre alt - blaue Jacke schwarze Jogginghose mit weißem Streifen - blau-schwarze Sneaker - schwarze Basecap mit weißem Logo

Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt der Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/28940 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell