Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Illegale Müllablagerung in Sachsenhagen

Sachsenhagen (ots)

(scw) Am Montag, den 31.03.2025, konnten in einem Feldweg bei Sachsenhagen zwei Verursacher einer illegalen Müllablagerung durch zwei Jäger festgestellt werden. Die beiden 25- und 21-Jährigen Männer konnten durch die Jäger dabei gestellt werden, wie sie diversen Sperrmüll neben einem Bach ablagerten. Die Jäger sprachen die Männer an und riefen die Polizei dazu. Bei Eintreffen der Beamten wurde der Sperrmüll bereits wieder in das Auto geräumt. Auf die beiden Verursacher kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell