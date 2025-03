Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Juweliergeschäft

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Bislang unbekannte Täter sind in ein Juweliergeschäft in Bad Nenndorf eingebrochen. Zwischen Sonntagabend 20 Uhr und Montagmorgen (heute) 07:00 Uhr haben vermutlich mehrere Täter die Sicherungseinrichtungen des Geschäftes überwunden und sind in das Geschäft eingedrungen. Es wurde durch die Täter ausschließlich hochwertiger Goldschmuck sowie ein festverankerter Tresor entwendet. Der Tresor wurde im Ganzen aus dem Juweliergeschäft entwendet. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 230000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Aufgrund der Sicherungseinrichtungen im Juweliergeschäft haben sich die Täter vermutlich länger vor und in dem Geschäft aufgehalten. Zeugen die vor dem Geschäft in der Hauptstraße in Bad Nenndorf verdächtige Personen gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 melden.

