POL-NI: Tödlicher Verkehrsunfall in Duddenhausen

Bücken (ots)

(opp) Am Freitag, den 28.03.2025, gegen 15:40 Uhr, wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizei nach Bücken auf die Kreisstraße 136 entsandt. Dort war ein 26jähriger Kradfahrer aus der Samtgemeinde Harpstedt (Landkreis Oldenburg) schwer verunfallt. Aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren ist, ersten Ermittlungen zufolge, davon auszugehen, dass der junge Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt in einer Rechtskurve herausgetragen, in den unbefestigten Wegeseitenraum geschleudert wurde und dort verstarb. Der Notarzt konnte traurigerweise nur noch den Tod feststellen, ein bereits auf dem Anflug befindlicher Rettungshubschrauber, drehte ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße durch Polizeikräfte aus Hoya und Marklohe teilweise voll gesperrt, später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Das total beschädigte Krad der Marke Honda wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

