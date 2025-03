Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg - Zeitumstellung erhöht die Gefahr von Wildunfällen

Nienburg/Schaumburg (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 30.03.2025, werden die Uhren wieder eine Stunde vorgestellt. Aus diesem Grund bittet die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg alle Verkehrsteilnehmenden in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg in den nächsten Tagen in besonderem Maße auf Wildwechsel zu achten und umsichtig am Straßenverkehr teilzunehmen.

In ländlichen Regionen ist die Gefahr von Wildunfällen ohnehin deutlich erhöht. Zusätzlich sind dann viele Bürgerinnen und Bürger aufgrund der Zeitumstellung zu geänderter Uhrzeit unterwegs. Wildtiere benötigen einige Tage, um ihr Verhalten an veränderte Verkehrsaufkommen anzupassen. Das Risiko eines Wildunfalls können Verkehrsteilnehmende selbst minimieren, indem sie langsam und besonders vorausschauend fahren.

Die Wildunfallzahl hängt zwar auch von der Gesamtpopulation, aber vor allem vom Verhalten der Verkehrsteilnehmenden ab. Mit Warnungen über die Print- und Onlinemedien als auch mit Hilfe diverser Aktionen wie dem Aufstellen des roten Dreibeins an besonders gefährdeten Streckenabschnitten macht die Polizei, teilweise in Zusammenarbeit mit den Jägerschaften, auf die Gefahr aufmerksam.

Bei Auftretendem Wildwechsel sollten Verkehrsteilnehmende sofort ihre Geschwindigkeit reduzieren, bremsbereit bleiben und vom Fern- zum Abblendlicht umschalten. Das Lenkrad sollte gerade gehalten und gefährliche Ausweichmanöver vermieden werden. Notfalls ist stark abzubremsen. Sofern man trotz aller Vorsicht in einen Wildunfall verwickelt wird, sollte man immer die Polizei rufen. Neben der Absicherung der Unfallstelle und der Verkehrsunfallaufnahme kümmern die Polizeibeamten sich auch um die Benachrichtigung der zuständigen Jagdpächter, die sich um die verletzten oder schlimmstenfalls verendeten Tiere kümmern können. Darüber hinaus sind die Unfallpunkte für statistische Auswertungen und künftige präventive Verkehrsmaßnahmen von Bedeutung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell