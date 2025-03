POL-FL: Süderbrarup - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Flensburg (ots) - Auch in diesem Jahr bietet das Polizei Autobahn- und Bezirksrevier Nord der Polizeidirektion Flensburg eine Verwiegeaktion für Wohnmobile und Caravane an. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten und findet am 05.04.2025 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr an drei Veranstaltungsorten ...

