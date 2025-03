Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg - "Sicher in den Urlaub" Verwiegeaktion für Wohnmobile und Caravane

Flensburg (ots)

Auch in diesem Jahr bietet das Polizei Autobahn- und Bezirksrevier Nord der Polizeidirektion Flensburg eine Verwiegeaktion für Wohnmobile und Caravane an. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten und findet am 05.04.2025 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr an drei Veranstaltungsorten statt. Ziel der Aktion ist die Steigerung der Sicherheit im Straßenverkehr für die Fahrzeugnutzer in der diesjährigen Saison. An den drei Standorten ist jeweils eine Wiegestation aufgebaut. An dieser können die Achslasten und Gesamtgewichte der Fahrzeuge ermittelt werden. Zudem stehen die Beamten im Anschluss noch für Beratungsgespräche zu den Themen Ladungs- und Insassensicherung, Fahrzeugabmessungen, sowie dem richtigen Verhalten im Falle einer Panne oder eines Unfalls zur Verfügung.

Die drei Veranstaltungsorte:

- Husum, Engelsburger Weg Ecke Buschkamp (neben dem OBI-Baumarkt)

- Schleswig, Friedrich-Ebert-Straße, Parkplatz neben dem Polizeirevier

- Flensburg, Campusallee vor der GP-Joule-Arena

Die Teilnahme ist kostenlos und es ist keine Anmeldung erforderlich. Je nach Andrang kann es zu Wartezeiten kommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell