Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ermittlungserfolg nach mehrfachem Tankbetrug

Leck (ots)

Den Ermittlern der Polizeistation Leck ist die Überführung eines Tankbetrügers gelungen. Der 53-jährige Mann hatte im Zeitraum von Oktober 2024 bis Ende Februar 2025 mehrere Taten in den Bereichen Leck (vier Taten), Süderlügum (eine Tat), Handewitt (eine Tat), Langehorn (eine Tat) und Kiel (eine Tat) begangen. Der Täter aus dem nordfriesischen Südtondern nutzte meist dasselbe Fahrzeug mit nicht zugelassenem Kennzeichen und tankte - zahlte jedoch nicht. Nun gelang es den Ermittlern dem Mann mithilfe der vorliegenden Videoaufzeichnungen die Taten zuzuordnen. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung konnte am Montag (17.03.2025) auch das bei den Taten missbräuchlich verwendete Kennzeichen gefunden werden. Der Beschuldigte muss sich nun in mehreren Fällen wegen Betruges, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch verantworten.

