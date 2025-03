Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Schwarzer Audi A6 entzieht sich durch gefährliche Fahrweise einer Kontrolle, Polizei sucht Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer

Flensburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13.03.25), um 15:52 Uhr, entzog sich ein schwarzer Audi A6 einer Verkehrskontrolle vor dem Parkplatz des Deutschen Hauses in Flensburg. Polizeibeamte des 2. Polizeirevieres beabsichtigten, den PKW auf dem Parkplatz des deutschen Hauses zu kontrollieren. Vor dem Abbiegen auf den Parkplatz mit eingeschaltetem Blinker nach links erhöhte der Fahrzeugführer plötzlich die Geschwindigkeit und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit die Bahnhofstraße entlang. Dabei wurden mehrere PKW überholt und weitere gefährdet. Der Audi, von dem das Kennzeichen feststeht, fuhr mit weiterhin hoher Geschwindigkeit die Straße Munketoft entlang in Richtung Campus bis zur Osttangente. Die Beamten verloren den Sichtkontakt in der Linkskurve hinter dem Kreisverkehr Munketoft/Kanzleistraße und fuhren weiter bis zur Osttangente, wo ein Verkehrsteilnehmer den Beamten signalisierte, dass gerade ein schwarzer Audi bei Rotlicht von Munketoft über die Osttangente in die Hochfelder Landstraße gefahren sei. Die Daten des Zeugen sowie das Kennzeichen konnten nicht notiert werden. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Zeugen des Rotlichtverstoßes und und weitere Zeugen sowie mögliche durch die Fahrweise gefährdete Verkehrsteilnehmer um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4844109 oder per mail an VED.Flensburg.1PR@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell