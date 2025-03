POL-FL: Kolkerheide - Verkehrsunfallflucht in Kolkerheide, Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stedesand (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag (08.03.25), 15.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag (09.03.25), 16.00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Breding in Stedesand eingebrochen. Der oder die Täter gelangten in das Wohnhaus, indem sie eine Terrassentür gewaltsam öffneten. Entwendet wurde ...

mehr