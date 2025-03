Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Stedesand - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus mit Diebstahl eines Opel Adam

Stedesand (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag (08.03.25), 15.00 Uhr, bis Sonntagnachmittag (09.03.25), 16.00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Breding in Stedesand eingebrochen. Der oder die Täter gelangten in das Wohnhaus, indem sie eine Terrassentür gewaltsam öffneten. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld, außerdem ein weißer Opel Adam mit rotem Verdeck und Nordfriesischen Kennzeichen. Das Fahrzeug samt Fahrzeugschlüsseln und Fahrzeugbrief aus dem Haus entwendet. Die Kriminalpolizei in Niebüll hat die Ermittlungen dieses Einbruchs aufgenommen und fragt: Wer hat während des o.g. Zeitraums oder auch danach Personen beobachtet, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Wer hat das gestohlene Fahrzeug in Stedesand oder Umgebung gesehen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04661-40110 oder per email Niebuell.KPST@polizei.landsh.de bei den Ermittlern zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell