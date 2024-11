Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gasaustritt im leerstehenden Wohnhaus

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Dienstag, den 05.11.2024 gegen 09:25 Uhr zu einem Gasaustritt in den Stadtteil Lehe gerufen.

In einem leerstehenden Wohnhaus konnte ein Defekt an einer Gasleitung festgestellt werden. Vorsorglich wurden drei benachbarte Gebäude evakuiert und der Bereich weiträumig abgesperrt. Die Personen konnten kurzzeitig in einer Kirche untergebracht werden. Eine Kita wurde ebenfalls geräumt. Die ca. 50 Kinder verbrachten die Zeit mit ihren Erzieherinnen auf einem Spielplatz außerhalb des Gefahrenbereichs.

Durch den angeforderten Energieversorger wurde die Gas-Hauptleitung zum Gebäude abgesperrt, zusätzlich wurde der Strom in der Straße abgestellt. Im Anschluss wurde das Gebäude von der Feuerwehr gelüftet und mit Messgeräten überprüft. Nachdem keine Gefahr mehr bestand, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Nach ca. einer Stunde konnte die Evakuierung aufgehoben werden.

