Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Weesby/L1 - Verkehrsunfallflucht, Milchlaster in Graben gefahren, Polizei sucht den Fahrer/die Fahrerin eines Transporters mit Anhänger

Weesby/L1 (ots)

Am Montagmorgen (10.03.25), um 08:50 Uhr, kam es auf der L1 in Höhe Weesby zu einem Verkehrsunfall mit einem Milchtanklaster.

Der 45-jährige Fahrer eines Milchtanklasters war nach eigenen Angaben aus der Westerstraße nach links auf die L 1 in Richtung Medelby abgebogen, als ihm ein Sprinter mit Anhänger entgegenkam, der sehr weit links fuhr, so dass der 45-Jährige mit seinem LKW ausweichen musste, dabei auf die Bankette geriet und daraufhin der Anhänger seines Milchtanklasters nach rechts in den Graben kippte. Der andere Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Bramstedtlund fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der Fahrer des Milchlasters wurde glücklicherweise nicht verletzt. In dem Anhänger befanden sich 11000 Liter Milch, die durch den Unfall aus dem Milchtank in den Graben austraten. Es wurden diverse Freiwillige Feuerwehren und die Untere Wasserbehörde alarmiert. Der LKW konnte mittlerweile geborgen werden.

Der Fahrer/die Fahrerin des Transporters mit Anhänger (Farbe und Kennzeichen nicht bekannt) oder Hinweisgeber zu dem Verursacher/der Verursacherin, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04639-3629900 bei den Ermittlern der Polizeistation in Schafflund zu melden. Vielen Dank!

