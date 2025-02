POL-GT: Auto- und Motorradfahrer kollidieren im Kreisverkehr

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstag (01.02., 02.15 Uhr - 09.50 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Straße Am Werl ein. Die Einbrecher gingen eine Scheibe an, um in das Objekt zu gelangen. Aus dem Ladenlokal wurden Spirituosen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen rund um die Gaststätte gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter ...

