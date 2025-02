Polizei Gütersloh

POL-GT: In der Schweiz - Einbrecher flüchten nach Alarmauslösung

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Ein Wohnhaus an der Straße In der Schweiz war am vergangenen Wochenende (01.02 - 02.02.) das Ziel eines Einbruchs bislang unbekannter Täter. Die Tatzeit konnte nach derzeitigem Stand durch ein Überwachungssystem auf 00.48 Uhr eingegrenzt werden. Den Erkenntnissen zufolge schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und gelangten in die Wohnräume. Die Täter verließen das Haus anschließend ohne Diebesgut.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell