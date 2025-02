Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - In den vergangenen Tagen wurde mehrfach in Schloß Holte-Stukenbrock eingebrochen. Die Polizei hat zu jedem Fall Ermittlungen eingeleitet. Dabei werden auch mögliche Tatzusammenhänge betrachtet. Zwischen Freitag (31.01., 16.30 Uhr) und Samstag (01.02., 11.30 Uhr) stiegen Einbrecher in ein Haus an der Pollhansheide ein. Die Täter brachen eine Balkontür auf und durchsuchten anschließend Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Ebenfalls zwischen Freitag und Samstag (31.01., 15.00 - 01.02., 21.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Rathaus eingebrochen. In die Erdgeschosswohnung gelangten die Täter durch eine rückwärtige Tür. In die Wohnung im ersten Geschoss gelangten die Einbrecher durch die von ihnen aufgehebelte Wohnungstür. Gestohlen wurden Schmuck und eine geringe Menge Bargeld. Zwischen Freitagnachmittag (31.01., 15.00 Uhr) und Samstag (01.02., 14.30 Uhr) wurde die Balkontür einer Wohnung an der Tenge-Rietberg Straße aufgehebelt. Die Täter durchsuchten Schubladen und Schränke. Ersten Angaben nach entwendeten die Unbekannten eine EC-Karte. An der Kolpingstraße schlugen Einbrecher zwischen Mittwoch (26.01., 12.00 Uhr) und Freitag (31.01., 16.00 Uhr) die Scheibe einer rückwärtigen Tür ein. Anschließend die Räume des Hauses durchsucht. Gestohlen wurde Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell