POL-HB: Nr.: 0011 --Einbrecher festgenommen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Knochenhauerstraße Zeit: 04.01.2025, 06:20 Uhr

Die Polizei Bremen nahm am Samstagmorgen einen 33 Jahre alten Mann in Mitte fest. Er ist verdächtig, in einen Lagerraum im Keller eines Imbisses eingebrochen zu sein. Einsatzkräfte fassten wenig später den 33-Jährigen.

Der Mann ist nach ersten Erkenntnissen gegen 06:20 Uhr durch den Flur eines Mehrparteienhauses in der Knochenhauerstraße in den Keller gelangt und hebelte die Tür des Lagerraumes auf. Er entwendete mehrere Lebensmittel sowie Kabel. Zuvor versuchte er in die Räumlichkeiten des Imbisses zu gelangen. Anschließend flüchtete er. Durch Videoaufzeichnungen des Imbisses wurde der 33-Jährige von Einsatzkräften wenig später in einem Parkhaus wiedererkannt und festgenommen.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte dem 33 Jahre alten Mann ein weiterer Einbruchsdiebstahl zugeordnet werden. Die Haftprüfung dauert aktuell an.

