POL-HB: Nr.: 0009--Schule in Walle beschädigt

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg, Schleswiger Straße Zeit: 04.01.25, 22.30 Uhr

Unbekannte versursachten am Wochenende mit Sprengstoff Sachschaden an einer Schule in Walle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich vor dem Umgang mit selbstgebauten Sprengsätzen.

Am späten Samstagabend hörte der Hausmeister einer Schule an der Schleswiger Straße einen lauten Knall, sah noch zwei Jungs vom Schulgelände flüchten und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Tür am Schulgebäude durch die Explosion eines selbstgebauten Sprengkörpers beschädigt wurde. Die Polizei sicherte erste Spuren und Beweismittel.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Gefahr von selbstgebastelten Silvesterböllern. Diese können bereits durch geringe mechanische oder thermische Einwirkungen explodieren und schwere Verletzungen verursachen. Zudem fallen solche Sprengsätze unter das Waffen- oder Sprengstoffgesetz und können Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

