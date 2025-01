POL-HB: Nr.: 0006--Hakenkreuze in der Vahr

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 02.01.25 Die Polizei Bremen warnt aktuell wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. So versuchten sie ältere Menschen dazu zu bringen, ihnen Geld und andere Wertgegenstände zu übergeben. In den letzten Tagen konnten diese Kriminellen so bei zwei Seniorinnen im Bremer Osten Bargeld und Schmuck erbeuten. Eine 84-Jährige erhielt über mehrere Tage Anrufe von ...

mehr