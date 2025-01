Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0005--Polizei warnt vor falschen Polizisten--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 02.01.25

Die Polizei Bremen warnt aktuell wieder vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben. So versuchten sie ältere Menschen dazu zu bringen, ihnen Geld und andere Wertgegenstände zu übergeben. In den letzten Tagen konnten diese Kriminellen so bei zwei Seniorinnen im Bremer Osten Bargeld und Schmuck erbeuten.

Eine 84-Jährige erhielt über mehrere Tage Anrufe von angeblichen Polizisten, die ihr vortäuschten, dass ihr Geld auf dem Bankkonto nicht mehr sicher wäre. Die Anrufer setzten die Seniorin dabei so unter Druck, dass sie ihren Anweisungen folgte und hohe Geldsummen unter ihrer Fußmatte deponierte, die von den falschen Polizisten abgeholt wurden. Als die 84-Jährige schließlich ein Polizeirevier aufsuchte, flog der Schwindel auf.

Am Donnerstagabend erhielt eine 88 Jahre alte Frau einen Anruf von einem angeblichen Polizisten, der ihr vormachte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden wäre. Sie brachten die Seniorin dazu, acht goldene Armbänder und eine Goldkette in einem Kochtopf zu legen und diesen vor die Haustür zu stellen. Später holten sich die Kriminellen den Topf mit den Wertsachen.

Die Polizei Bremen warnt: Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie sonst einfach auf! Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- beziehungsweise Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell