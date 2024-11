Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Dringend Tatverdächtiger nach Messerangriff in Haft

Freiburg (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann sitzt seit Samstag, 23.11.2024, in Untersuchungshaft, nachdem er zuvor gegen 00:30 Uhr in Umkirch in einer Sammelunterkunft einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt hatte.

Der dringend Tatverdächtige soll nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht mit einem Mitbewohner zunächst in einen verbalen Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der erheblich alkoholisierter 41-Jährige sein Gegenüber mit einem Messer angegriffen und erheblich verletzt haben.

Der Geschädigte wurde umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in eine Freiburg Klinik transportiert. Lebensgefahr bestand nicht. Der Mann wurde zwischenzeitlich wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom Amtsgericht Freiburg erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige, bei dem es sich um einen ukrainischen Staatsangehörigen handelt, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen.

