POL-FR: Freiburg-Zähringen: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

Freiburg (ots) - Am Montag, 25.11.2024, gegen 14:15 Uhr, hat sich in der Hauptstraße in Wutöschingen eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Pkw leicht verletzt. Eine 41jährige Autofahrerin wollte von der Rechberger Straße in die Hauptstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der bevorrechtigten 57jährigen Radfahrerin, welche sich auf der Hauptstraße befand. Die Radfahrerin wurde aufgeladen und ...

