Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Für drei Jugendliche endet die Zugfahrt schon in Weißwasser

Görlitz, Weißwasser (ots)

Heute Morgen gegen 04.00 Uhr wurde die Dienststelle vom zuständigen Fahrdienstleiter über drei jugendliche Fahrgäste informiert. Diese waren mit dem Zug von Görlitz nach Cottbus unterwegs, hatte allerdings keine gültigen Fahrscheine noch Ausweise dabei und waren zudem nicht bereit, das fällige Beförderungsentgelt zu entrichten. Eine Streife der Bundespolizei nahm das polnische Trio am Bahnhof in Weißwasser in Empfang und stellte bei der anschließenden Kontrolle fest, dass der 15-Jährige und die beiden 17-Jährigen Online-Tickets auf ihren Smartphones hatten, diese aber offensichtlich gefälscht waren. Außerdem reisten die Jugendlichen tatsächlich ohne Personaldokumente. Die Zugfahrt hatte damit ihr Ende und Strafverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie des Verdachts des Betruges hatten ihren Anfang.

