POL-HRO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rostock zum heutigen Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen Hertha BSC

Rostock (ots) - Nach einem Brand auf einer Station in Rostock-Gehlsdorf hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Gegen 17:00 Uhr am vergangenen Donnerstag, 15.08.2024, wurde die Polizei Rostock über einen Brand auf einer Station der Universitätsklinik Rostock-Gehlsdorf informiert. Nach ersten Erkenntnissen soll es in einem Zimmer zu einem Schwelbrand an einer Matratze gekommen sein. Zudem wurde durch einen ...

