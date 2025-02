Polizei Gütersloh

POL-GT: Brunnenfiguren beschädigt und gestohlen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Bislang unbekannte Täter haben im Stadtgebiet mehrere Brunnenfiguren an einem Brunnen am Dechant-Budde-Weg beschädigt und gestohlen. Nach derzeitigem Stand liegt der Tatzeitraum zwischen Donnerstag und Freitag (30.01., 13.00 Uhr - 31.01., 17.20 Uhr). Der Brunnen am städtischen Gymnasium war mit acht Figuren bestückt. Die Täter haben fünf der Figuren gestohlen. Bei zwei weiteren wurden verschiedene Elemente abgetrennt und ebenfalls gestohlen. Die Kreispolizeibehörde Gütersloh leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Diebstahl machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell