POL-PDWIL: Diebstahl eines Fahrradreifens in Pittenbach

Leidenborn (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 03.10.2024 und dem 17.10.2024 kam es in Leidenborn, in der Straße Zum Marktstein, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Firmengebäude. Bislang unbekannte Täter versuchten sich mittels Hebelwerkzeug Zugang in den Büroraum zu verschaffen. Ein Eindringen in das Objekt ist den Tätern nicht gelungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern und/oder ...

