POL-PDWIL: Nachtrag zur Pressemeldung des Polizeipräsidiums Trier vom 23.07.2024, 09:56 Uhr (Vermisste 15-jährige aus Niersbach) Auffinden der Vermissten

Dreis-Brück (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr Dreis-Brück rückten am gestrigen Montagnachmittag auf die K 65 in Richtung Bongard aus. Ein PKW war dort aus noch nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Der Besitzer konnte einen dahinter befindlichen Wohnanhänger noch zügig abkoppeln. Dieser kam nicht zu Schaden. Das Feuer war vermutlich im Motorraum entstanden. Die Einsatzkräfte löschten den Brand ab. Am ...

