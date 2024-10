POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der B410, Einmündung K179, Gemarkung Weinsheim

Höllenthal (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der B49 zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen Höllenthal und Bengel, kurz hinter der Saalsbachbrücke, krachte eine Verkehrsteilnehmer in die Leitplanke. Er beschädigte 4 Felder und hinterließ ein Trümmerfeld. Gesucht wird ein metallic-blauer Pkw der Marke VW mit erheblichem Frontschaden. Hinweise können der Polizeiinspektion Zell gemeldet werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Zell Telefon: ...

