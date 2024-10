POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, dem 20.10.2024, kam es gegen 04:45 Uhr zu einer Brandstiftung in der Karrstraße in Wittlich. Dabei wurde eine Mülltonne durch eine oder mehrere, bislang unbekannte Person(en), in Brand gesetzt und ist in der Folge gänzlich ausgebrannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 06571/926-0 mit der Polizeiinspektion ...

mehr