Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, wurde ein auf einem Parkplatz in der Einbacher Straße geparkter Opel beschädigt. Der Besitzer des Fahrzeugs beobachtete, wie offenbar ein Baustellenfahrzeug mit ausländischem Kennzeichen, einer blauen Fahrerkabine und Ladefläche, besetzt mit zwei Männern, beim Ausparken sein Auto beschädigte. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen. /su

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell