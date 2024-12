Feuerwehr Herdecke

FW-EN: 3 Brandmeldealarme in 24 Stunden

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke musste innerhalb von rund 24 Stunden dreimal zu einem Brandmeldealarm ausrücken.

Am Montag löste die automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes in der Loerfeldstraße Alarm aus. Die Feuerwehr kontrollierte den auslösenden Bereich und konnte feststellen, das Wasserdampf der Auslösegrund war. Die Anlage wurde durch die Feuerwehr zurückgestellt. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und Rettungswagen 40 Minuten im Einsatz.

Um 13:06 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage einer Hotelanlage in der Herdecker Innenstadt aus. Hier wurde die Anlage vor dem eintreffen der Feuerwehr zurückgestellt. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen neben dem Rettungsdienst und der Polizei 20 Minuten im Einsatz.

Heute morgen musste die Feuerwehr dann um 8:40 Uhr zu einem Brandmeldealarm in den Berweg an einer Kindertageseinrichtung ausrücken. Das Gebäude war bei eintreffen der Feuerwehr vorbildlich geräumt. Der eingesetzte Atemschutztrupp konnte schnell feststellen, das Essen in einer Mikrowelle der Auslösegrund war. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen neben dem Rettungsdienst und der Polizei 35 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell