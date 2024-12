Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Drei Unwettereinsätze - Unbekannter Brandgeruch in einem Hochhaus

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Unbekannter Brandgeruch wurde am Donnerstagabend aus einem Wohngebäude an der Hochhausgrenze aus der Neuen Bachstraße gemeldet. Vor Ort wurde im Keller Brandgeruch wahrgenommen. Jedoch kein Rauch oder Feuer. Es wurde eingehend auch im Außenbereich erkundet. Nach 30 Minuten konnte nichts festgestellt werden. Der Hausmeister wurde gebeten, den Keller weiterhin zu kontrollieren. Der Löschzug Nacht war 60 Minuten im Einsatz.

Am Freitag zogen Windböen mit bis zu 60 km/h über Herdecke hinweg. Bisher sorgte das Wettertief für drei Unwettereinsätze. So musste die Feuerwehr um 8:42 Uhr auf dem Seeweg nach Wetter einen Baum auf Höhe der Minigolfanlage zersägen. Ebenso am Mittag um 11:50 Uhr in der Straße "An der Walkmühle". Ein sechs Meter hoher Gefahrenbaum drohte am Nachmittag um 15:13 Uhr auf die Ender Talstraße zu fallen. Der Baum wurde gefällt und zersägt.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell