FW-EN: Vier Einsätze - Gewässerverunreinigung, Tierrettung und hilflose Person hinter der Tür.

Herdecke (ots)

Eine Gewässerverunreinigung wurde um 12:46 Uhr vom Ruhrlauf gemeldet. Die Hagener Feuerwehrkollegen waren bereits vor Ort. Unterhalb dem Wehr Stiftsmühle konnte geringfügig Öl auf dem Wasser erkannt werden. Nach Erörterung mit dem Hagener Umweltamt wurde die Einsatzstelle an das Umweltamt übergeben.

Zwei Tierrettungen wurden um 13:13 Uhr und 13:55 Uhr vom Hengsteysee gemeldet. Das augenscheinlich verletzte Tier ist nicht verletzt. Somit kein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich.

Mitten in der Nacht zu Mittwoch um 1:02 Uhr waren die ehrenamtliche Kräfte bereits "In der Erdbrügge" im Einsatz. Dort wurde eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür gemeldet. Es handelte sich um einen Alarm in guter Absicht. 6 Einsatzkräfte waren mitten in der Nacht 30 Minuten unterwegs.

