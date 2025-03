Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: List/Sylt - Teamarbeit bei Fahndung nach flüchtendem Unfallfahrer führt zur Festnahme, Polizei bedankt sich bei engagierten Bürgern

List/Sylt (ots)

Am Sonntagnachmittag (09.03.25) gegen 17.10 Uhr, befuhr der Fahrer eines Kleintransporters in List auf Sylt die Mövenbergstraße in Richtung Dünenstraße. Dort kam er aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Auto. Nach der Kollision fuhr er weiter auf dem Fuß- und Radweg, von welchem er wieder auf die Straße und dabei gegen eine Straßenlaterne fuhr und diese dabei komplett aus der Verankerung riss. Der Fahrzeugführer flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung der Straße "Am Brünk". Die Polizei wurde von Anwohnern zügig alarmiert, während ein Zeuge mit seinem PKW die Verfolgung des Unfallfahrers aufnahm, diesen aber zunächst aus den Augen verlor. Eine zur Fahndung nach dem flüchtenden Unfallfahrer eingesetzte Streifenwagenbesatzung teilte sich auf: Ein Beamter nahm zu Fuß die Verfolgung auf, während der andere mit dem Streifenwagen weiter suchte. Als der Zeuge den Flüchtenden an einer Tankstelle in der Listlandstraße wieder entdeckte, informierte er erneut die Polizei. Der Beamte, der zu Fuß unterwegs war, wurde von einem Pärchen mit Hund im Auto mitgenommen und zur Tankstelle gefahren. Dort wurde der heranfahrende Streifenwagen seines Partners von dem Flüchtenden bereits entdeckt. Während der Mann, mit Blick auf den Streifenwagen, in die Tankstelle flüchtete, konnte der "per Anhalter" mitgenommene Beamte ihn festnehmen.

Es stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrzeugführer zumindest unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Er wurde für weitere Maßnahmen zum Revier in Westerland verbracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Durch seine Fahrt hatte er einen Sachschaden von mindestens 50000 Euro verursacht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell