POL-KA: (KA) Karlsruhe - Körperliche Auseinandersetzung auf dem Messplatz - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Oberderdingen kollidierte eine Fahrzeugführerin frontal mit einem geparkten Fahrzeug. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr die 22-jährige Frau mit einem Mini Cooper gegen 02:30 Uhr die Schillerstraße in Oberderdingen in Richtung Ortsmitte. Hier konnte sie, mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, einer leichten Rechtskurve nicht folgen ...

