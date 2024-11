Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 12:00 Uhr und Freitag, 23:50 Uhr offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Ebertstraße in Beiertheim-Bulach. In der Folge hebelten die Täter eine Wohnungstür im 4. Obergeschoss auf und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Ob sie dabei fündig wurden wird derzeit ermittelt.

Bislang ebenfalls Unbekannte kletterten in Durlach in der Zeit zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr und Samstag, 21:00 Uhr vermutlich auf das Vordach eines Wohnhauses, um über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Obergeschoss des Hauses in der Straße des Roten Kreuzes zu gelangen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten und nahmen verschiedene Schmuckstücke an sich.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am vergangenen Wochenende zwischen Samstag, 12:30 Uhr und Sonntag 09:00 Uhr in Stupferich. Hierbei verschafften sich Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam Zutritt ins Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Ortsstraße. Auf ihrem Beutezug entwendeten die Diebe Schmuck sowie Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschaden ist in allen drei Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

