POL-KA: (KA) Stutensee - Zwei Einbrüche in Stutensee - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch, 30.10.2024, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 03.11.2024, 11:00 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in Blankenloch, Im Kirchfeld. Die Täter stiegen über ein Fenster in das Innere des Hauses und durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Ob die Eindringlinge auf ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich am Sonntag im Rotkäppchenweg in Büchig. Dort drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 16:20 Uhr und 20:30 Uhr über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Ersten Einschätzungen zufolge erbeuteten sie Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

