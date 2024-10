Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Mann bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 60-jähriger Mann hat sich am Montagmittag im Rahmen von Arbeitsmaßnahmen in Bretten-Gölshausen in der Gewerbestraße schwer verletzt. Er erlag am frühen Abend seinen Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge arbeitete der 60-Jährige gegen 14:15 Uhr auf einer Baustelle an einem Container, welchen er offenbar bis auf eine Höhe von 2,5 Metern bestieg. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor der Mann in der Folge offenbar das Gleichgewicht und stürzte kopfüber auf den asphaltierten Boden.

Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er jedoch gegen 18.00 Uhr an den Folgen des Sturzes verstarb.

Nicolas Willimsky, Pressestelle

