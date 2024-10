Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gefährlicher Eingriff in den Straßenbahnverkehr - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht auf Samstag offensichtlich ein Fahrrad in die Oberleitungskabel an der Haltestelle Kurt-Schuhmacher-Straße. Hierdurch wurde in der Folge eine Straßenbahn beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine Straßenbahn der Linie S1/S11 fuhr gegen 04:15 Uhr in die Haltestelle "Kurt-Schuhmacher-Straße" ein. Hierbei stießen die Stromabnehmer wohl gegen ein in den Oberleitungen verhaktes Fahrrad, das von Unbekannten offensichtlich in die Leitungen geworfen wurde. Bei der Kollision mit dem Zweirad wurde die Straßenbahn als auch die Oberleitungen beschädigt. Wie genau das Fahrrad in die Oberleitungen gelangte und wer dafür verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

